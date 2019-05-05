Savaş mağduru Afrinli çocukların Türkiye'de mutlu günü

HATAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'den Hatay'a getirilen çocuklar, güzel ve keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Hayata Destek Derneğinin desteğiyle kente getirilen Afrinli çocuklar, gönüllerince eğlenmenin ve gezmenin tadını çıkardı.

Otobüslerle Afrin'den alınan ve aralarında yetim çocukların da bulunduğu savaş mağduru 70 çocuk, Antakya'ya getirildi.

Afrinli çocuklar, gezi kapsamında kentte tarihi yerleri, eski Antakya sokaklarını gezdi, parkları dolaştı ve bir alışveriş merkezinin oyun salonunda doyasıya eğlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de eğitim ve öğretim gören başarılı ve özellikle yetim çocuklarla ilgili sosyal uyumlarının gerçekleşmesi açısından çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Afrin'den Hatay'a getirilen çocukların çok mutlu olduğunu belirten Sandıkçı, "Çocukların hem eğitim ve öğretimlerine bir motivasyon olsun hem de Türkiye'yi görerek kendi memleketlerinin de aynı şekilde düzgün bir yapıya kavuşacağını benimsemelerini istiyoruz." dedi.

Sandıkçı, Afrin'de müdürlük olarak diğer kamu kurumlarıyla hareket ederek danışmanlık hizmeti verdiklerini anlattı.

Saha taramalarının devam ettiğinin altını çizen Sandıkçı, "Bölgedeki dezavantajlı grupları tespit ederek, bu gruplara yönelik sosyal hizmetlerin uygulanabilmesi için sosyal hizmet modelleri üretmeye çalışıyoruz. Yetim çocuklar, kimsesiz ve dezavantajlı kişiler önceliğimizdir." diye konuştu.

"Halk özgür ve mutlu olarak yaşıyor"

Afrin Sosyal Hizmetler Müdürü Nazlı Şehhasan da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Şehhasan, Hatay'a gelen çocukların çok eğlendiğini, adeta mutluluktan havalara uçtuğunu belirtti.

Afrin halkının Zeytin Dalı Harekatı öncesi terör örgütü YPG/PKK yüzünden çok zor yıllar geçirdiğini anlatan Şehhasan, şöyle devam etti:

"Afrin halkının hiçbir şekilde özgürlüğünü yaşayamıyordu. O dönemde 14 yaşına gelen çocuklar evlerini terk ederek başka bölgelerdeki yakınlarına yanına kaçmak zorunda kalıyordu. Terör örgütleri çocukları toplayıp zorla ailelerinden kopararak kendi saflarında silahlı eğitim veriyordu. Şimdi Türkiye sayesinde terörden temizlenen Afrin'de başta çocuklar olmak üzere halk özgür ve mutlu olarak yaşıyor. Çocuklar şimdi Türkçe, Arapça, İngilizce ve isterlerse Kürtçe öğreniyor."

"Türk askeri Afrin'e geldikten sonra daha rahat uyuyabiliyorum"

Hatay'a gelen Afrinli çocuklardan 14 yaşındaki Ava Ali de Afrin'in Türkiye sayesinde gün geçtikçe daha da güzelleştiğini söyledi.

Hatay'ı çok beğendiğini ve daha sonra da gelmek istediğini ifade eden Ali, kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkür etti.

Çocuklardan 13 yaşındaki Muhammed Birinko, Türkiye'nin sayesinde Afrin'in özgürlüğe kavuşturulmasından dolayı çok mutlu olduğunu ve istedikleri gibi yaşayabildiklerini vurguladı.

YPG/PKK'nin Afrin halkına çok zulüm ettiğini anlatan 13 yaşındaki Yaman Vihbede de terör örgütünün zorla evlere girerek haraç aldıklarını, çocukları örgütün eğitim kamplarına götürdüklerini dile getirdi.

O dönemler büyük korkular yaşadıklarını belirten Vihbede, "O zamanlar çok korkuyordum. Türk askeri Afrin'e geldikten sonra daha rahat uyuyabiliyorum. İstediğim gibi arkadaşlarımla özgürce oynayabiliyorum. Okula gidebiliyorum." ifadesini kullandı.