Saunada fenalaşan yaşlı kadın öldü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir spor merkezinin saunasında fenalaşan yaşlı kadın, hayatını kaybetti.
Bilkent Üniversiteler Mahallesi'nde faaliyet gösteren spor salonunun saunasına giren Songül Zülfikar'ı (70), bir süre sonra tesis çalışanları yerde hareketsiz yatarken buldu.
Tesis yetkililerinin durumu haber üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zülfikar'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Zülfikar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.