Sattığı arabasını

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kişi, taksitle sattığı otomobilinin parasını alamayınca aracını iterek sanayiden kaçırdı.

Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç, (63) 1,5 yıl önce Erdem İ'den 13 bin 500 liraya taksitli olarak otomobil satın aldı.

Çeşitli gerekçeler ileri sürerek aracın parasını ödemeyen Ş.Ç, otomobili tamiri için sanayiye götürdü.

Erdem İ. ise aradığı otomobilini sanayide görmesinin ardından, buradan aracını iterek kaçırdı.

Ş.Ç. aracının çalındığını bildirmesi üzerine polisin ulaştığı Erdem İ, aracın parası kendisine ödenmediğinden 1,5 yıldır mağdur olduğunu, bu yüzden aracını kaçırdığını söyledi.

Taraflar arasında henüz noter satışının yapılmamış olması nedeniyle aracın Erdem İ'de kaldığı öğrenildi.

Öte yandan, çevredeki güvenlik kamerasına, bir kişinin arabayı iterek kaçırdığı görüntüler yansıdı.