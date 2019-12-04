Satranca gönül veren aile milli sporcu çıkardı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yaşayan 5 kişilik Genç ailesi, gönül verdikleri satrançta milli sporcu çıkardı.

Memur ve satranç hakemi Coşkun Genç ve ev hanımı eşi Seval Genç, satranç sevgisini çocuklarına da aşıladı. Evde zamanlarının bir bölümünü satranç oynayarak geçiren Genç ailesinden 15 yaşındaki Uğurcan Genç, zamanla bu alanda kendisini geliştirerek 7 yılda katıldığı 100 turnuvada 25 kupa, 63 madalya kazandı.

Son olarak Antalya'da katıldığı Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye 7'ncisi olarak milli formayı giymeye hak kazanan Genç, Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.

Ağabeyinin izinden giden ve katıldığı il müsabakasında il birincisi seçilen 7 yaşındaki Deniz Genç'in de hedefi milli forma giymek.

Uğurcan: Matematikte hesap yeteneğim arttı

Milli sporcu Uğurcan Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranç oynamaya 8 yaşında başladığını belirterek, babası ablasına öğretirken satranca ilgisinin arttığını söyledi.

"O zamanlar satranç tahtasını savaş meydanına benzetiyordum. Orada bir padişah var, orduları ile savaş yapıyor gibi görüyordum. Ben de oynamayı öğrendim." diyen Genç, kendisini geliştirmek için çeşitli kurslara katıldığını aktardı.

Genç, teknikler öğrenmeye başladıkça bu sporu daha da çok sevdiğini dile getirerek, satrancın yaşamına yansıyan faydalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Satranç hayatımı da etkilemeye başladı. Arkadaşlarım o anı düşünürken, ben iki adım sonrasını düşünebiliyorum. Derslerim daha iyi olmaya başladı. Matematikte hesap yeteneğim arttı. Derslerim daha iyi olmaya başladı. Bunu fark eden ailem beni her konuda desteklemeye başladı. Oynarken hep planlayarak birkaç adım sonrasını düşünerek hareket ediyoruz. Böyle olunca bu benim normal hayatıma da yansıdı."

"Satranç hayatımın bir parçası oldu"

Bir şeyler başarabilmek için turnuvalara katılmaya başladığını anlatan Genç, girdiği ilk turnuvada şampiyon olduğunu bunun kendisini hırslandırdığını aktardı.

Başarmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğine işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"Satranç hayatımın bir parçası oldu. Okul dışındaki vakitlerimde sürekli satranç oynamak istiyorum. Günde en az 2 saat satranç oynuyorum. Satranç hayatımın çok büyük bir yerini kapsıyor. Malatya 3. Altın Kayısı Uluslararası Satranç Turnuvası ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası'nda şampiyon oldum."

Bu başarıların ardından yeni hedefler belirlediğini ifade eden Genç, geçen sene Türkiye Yıldızlar Satranç Turnuvası'nda aldığı derece ile milli takıma girmeye hak kazandığını kaydetti.

Genç, "Bundan sonraki amacım Avrupa ve dünyada ülkemin bayrağını dalgalandırmak." dedi.

Kardeşi Deniz Genç de ağabeyi sayesinde satranç oynamaya başladığını belirterek, satrancı çok sevdiğini söyledi.

Deniz Genç, "Ağabeyim gibi güçlü bir oyuncu olmak istiyorum. Milli forma giymek istiyorum." diye konuştu.

Coşkun Genç: Çocuklarımızı hep destekledik

Baba Coşkun Genç de eşi ile çocuklarına küçük yaşlarda satrancı bir sosyal aktivite olarak öğrettiklerini söyledi.

Çocukları ile sürekli satranç oynadıklarını aktaran Genç, "Çocuklarımızı hep destekledik. Çocuklarım hep birbirlerini örnek alarak bu oyuna başladı. Bu oyunu sosyalleşmek açısından oynuyorduk. Çocuklarınızın topluma faydalı bireyler olmasını istiyorduk. Çok şükür amacımıza ulaştık. Çocuklarımızı sokağın zararlı ortamından uzaklaştırdık. Artık her şeyi planlı yapmaya başladılar. Derslerinde de daha iyi oldular, sabırlı olmayı öğrendiler." şeklinde konuştu.

Anne Seval Genç de satrancın aileleri için bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, çocuklarının tüm boş zamanlarında satranç oynadığını ifade etti.

Çocukları ile gurur duyduğunu anlatan Genç, herkese satranç oynamaları tavsiyesinde bulundu.

Muhabir: Suat Öztürk

