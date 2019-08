Sarraflardan

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, kentte sarrafların demo altın sattığı yönündeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İncetoprak, yazılı açıklamasında, demo altın satıldığı haberlerinin sarraf ve kuyumcuları rahatsız ettiği vurguladı.

Mesleğin onur ve şerefini korumak kadar vatandaşların da haklarını korumanın kendilerinin görevi olduğunu, asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten İncetoprak, şunları kaydetti:

"Sıkıntı yaşayan vatandaşımız olursa her zaman yardımcı olmaya hazırız. Hiç kimsenin 'sarraftan altın aldım, demo çıktı' gibi asılsız haber ve resimleri paylaşmaya hakkı yoktur. Her ürünün demosu olduğu gibi bu tür hediyelik altınların da benzetmesi yapılmış, bijuteri işi yapan işletmelerde satılmaktadır. Bu tür demo modellerini piyasadan temin ederek dünyanın en kıymetli madeni olan altının demosunun olmaması gerektiğini Ticaret Odamız, Ticaret İl Müdürlüğümüz ve Ticaret Bakanlığımızla paylaştık ve bir an önce bu konuyla ilgili çalışma başlatılması gerektiğini dilekçe ile resmi olarak iletmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda konunun yasalaşması için de bu tür sektörel sıkıntılarımızı Kayseri milletvekillerimize de ilettik, konunun takipçisi olacaklarını beyan ettiler. Bizler sektör olarak her zaman dürüst, namuslu, Kayserimize yakışır şekilde Ahilik kültürümüzü yaşatacak esnaflık yapma gayreti ve çabası içerisindeyiz."