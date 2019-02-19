Şarkışlalı öğrenciler için Yıldız Dağı'na gezi düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 32 öğrenci için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gezi düzenlendi.

Sivas Valiliği organizesinde düzenlenen gezi kapsamında ilçedeki 32 öğrenci Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne uğurlandı.

Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi önünde düzenlenen uğurlama programında konuşan Kaymakam Akif Pektaş, amaçlarının Sivas'ın ve bölgenin simgesi haline gelen Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni öğrencilere tanıtmak olduğunu ifade etti.

Öğrencilere keyifli günler geçirmelerini temenni eden Pektaş, "Kayak merkezini öğrencilerimize tanıtarak onların moral ve motivasyonu ile derslerindeki başarıyı artırmak istiyoruz." dedi.

Uğurlama programına Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Kalkan, Saffet Uzun ve öğrenci velileri katıldı.