Şarkışla'dan kısa kısa

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde "Gezen Sinema" adlı tırda sinemaya gidemeyen öğrencilere film izlettiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sancaktepe Belediyesi sponsorluğu ve Trapezunta Film'in organizesinde gerçekleşen etkinlikte ilçede sinemaya gidememiş ya da gitme gitme imkanı bulamamış öğrenciler film izlemenin keyfini yaşıyor.

Öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Renkli Balık, Ertuğrul 1890, Son Mektup ve 120 adlı filmler gösteriliyor.

104 kişi kapasiteli tırda öğrenciler patlamış mısır eşliğinde sinemanın keyfini çıkarıyor.

- Şarkışla emniyetinden öğrencilere uyarı

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçeye yeni gelen öğrenciler, terör örgütlerine ve onların uzantılarına karşı uyarıldı.

Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu ve KYK yurdunda açılan stantlarda öğrencilere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Öğrencilere çeşitli ikramlar da verildi.



