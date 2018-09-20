Şarkışla'dan kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Şarkışla Belediyesi tarafından HükÜmet Konağı meydanında gerçekleştirilen programa, Sivas Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Programda yapılan duanın ardından aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de muharrem ayı dolayısıyla program düzenlendi. Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Yurt, okul bahçesinde gerçekleştirilen programı geleneksel hale getirdiklerini söyleyerek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere aşure dağıtıldı.

- Vali Gül mesire alanını inceledi

Sivas Valisi Davut Gül ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Şarkışla ilçesinde mesire alanında yapılan çalışmaları inceledi.

Şarkışla Barajı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'dan bilgi alan Gül ve Yılmaz, çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.







