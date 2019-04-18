Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı.

Mehmet Emin Tuna Ortaokulunda açılan fuarda öğrenciler, proje koordinatörü öğretmen Ayşe Şaval koordinatörlüğünde hazırladıkları projeleri sergiledi.

Okul Müdürü Abdullah Kılıç, TÜBİTAK Bilim Fuarına katkıları olan öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek, "Fuarımız, tüm mülki idare amirleri, öğretmenler ve veliler tarafından ziyaret edilmiş ve çalışmalarımız takdirle karşılanmıştır." dedi.

Öğretmen Şaval ise fuara destek verenlere teşekkür etti. Sergide 22 projenin yer aldığını aktaran Şaval, “Fuarı 50 öğrencimizle hazırlandık, üç aylık bir süre içerisinde çocuklarımız ve öğretmenlerimizin emekleri sonucunda güzel projeler ortaya çıktı." dedi.

Fuarın açılışına Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Gündoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, okul müdürleri ile davetliler katıldı.