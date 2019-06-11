Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu "Yıl sonu bahar şenliği" düzenledi.

Okul idaresi, yıl sonu etkinlikleri kapsamında Kayseri'den, içerisinde palyaço gösterisi, müzikli dans, eğlenceli oyunlar, yüz boyama, sucuklu balon, 10D sinema ve dondurma ikramının da olduğu seyyar şişme oyun parkı getirdi.

Okul bahçesine kurulan parkta, öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı, içinde simülasyon olan araçta korku trenine bindi, sandalye kapmaca ve şişme oyun parkında gönüllerince eğlenip ikram edilen dondurmaları yedi.

Okulun Müdürü Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz bir yıl boyunca çalıştılar, çabaladılar, yoruldular. Bu etkinliği hak ettiklerini düşünüyorum. Biz de bayramdan sonra öğrencilerimize güzel bir etkinlik yapmak istedik, ilçemizde ilk kez böyle bir etkinlik oldu." dedi.

Öğrenci velisi Semehat Berktaş da etkinlik için okul müdürüne teşekkür ederek, "Mehmet hocama, çocuklara bu etkinliği sunduğu için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.