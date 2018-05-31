Şarkışla'da yetimler için iftar programı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yetimler için iftar programı düzenlendi.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Şarkışla Belediyesinin organizesi ve Ziraat Odasının destekleriyle Belediye İftar Sofrası'nda gerçekleştirilen programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

İftar Sofrası'nda belediye tarafından her gün 600 kişiye iftar verildiğini söyleyen Kaymakam Pektaş, "Bugün de burada öksüz ve yetim kardeşlerimiz onuruna program tertip edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise, programa katkı sunan Ziraat Odası Başkanlığına teşekkür ederek, "Her yıl yaptığımız gibi ramazan ayının 15. gününde, muhtarlarımızın mahallelerde tespit etmiş olduğu yetim kardeşlerimiz ve onların aileleriyle birlikte iftar programı tertip ettik. Eğer yetim gülerse, dünya güler." diye konuştu.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da, ortamın hazırlanmasında emeği geçenleri kutlayarak, bu manevi ortamda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Bayram Sevim, ilçede bulunan tüm yetimlerin ihtiyaçlarını tespit edip karşılayacaklarının sözünü verdi.

Programa, Altınyayla, Hafik, Yıldızeli ve Zara ilçelerinin ziraat odaları başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.