Şarkışla'da yeni efor test cihazı hizmete girdi

SİVAS (AA) - Şarkışla Devlet Hastanesinde yeni alınan efor test cihazı hizmete sunuldu.

Şarkışla ve çevre ilçelerden gelen hastalar, kardiyoloji polikliniği bünyesinde hizmete sunulan cihazdan faydalanmaya başladı.

Başhekim Opr. Dr. Ufuk Ürdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışma ve girişimlerinin devam ettiğini söyledi.

Son teknoloji ve çağdaş sağlık hizmetleri standartlarına uygun efor testi cihazının kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Özgül Malkoç Güler tarafından hizmete sunulduğunu aktaran Ürdem, "Günlük 15-20 civarında hastamız bu hizmetten faydalanma imkanına kavuştu. Bu hizmet sayesinde Şarkışlalı hemşehrilerimiz muayene ve kontrol için başka illere gitme zorunluluğundan kurtuldu." dedi.