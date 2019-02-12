Şarkışla'da yaya geçitleri yenileniyor

SİVAS (AA) - Şarkışla Belediyesi ilçedeki yaya geçitlerinin eskiyen boyalarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

Şarkışla Belediyesi, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ilçede bazı çalışmalar yürütüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda okul bölgeleri başta olmak üzere ilçedeki yaya geçitlerinin eskiyen boyalarını yeniledi.

Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde başlatılan çalışmanın ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.