Şarkışla'da Ulusal Satranç Turnuvası başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen Ulusal Satranç Turnuvası başladı.

Sivas Valiliğinin "Spor Sivas Projesi" kapsamında Şarkışla 60. Yıl Spor Salonu'nda düzenlediği 3 kategoride 150 sporcunun katıldığı yarışmanın ilk hamlesini Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş yaptı.

Yunus Durdu'nun başhakemliğini yaptığı turnuvaya, Sivas, Ankara, Tokat, Kayseri, Osmaniye ve birçok il ve ilçeden katılım oldu.

Şarkışla Kaymakamı Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün ve yarın turnuva devam edecek. Aynı zaman da yarın karakucak güreşleri ve akabinde Spor Sivas Projesi dahilinde ilçemizde yürütülen faaliyetlerle ilgili bir program icra edilecek. Hem bugün hem de yarın yapılacak bu programlarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza öncelikli olarak teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçede ilk defa böyle büyük bir spor organizasyonuna imza atıldığını dile getiren Pektaş, "Bu turnuvanın ilçemizde yapılmasında emeği bulunan başta Sayın Valimiz olmak üzere Satranç Federasyonu'na ve katılım gösteren yarışmacılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Turnuva, yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.