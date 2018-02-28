Şarkışla’da Ücretsiz Kanser Taraması

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde "Pembe Prenses" kanser tarama aracında vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapılacak.

Sağlık Grup Başkanı Cihat Özdamar, Kanserde Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil tırının Şarkışla Devlet Hastanesi girişinde 6 Mart'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Yoğun istek üzerine bu yıl 2. kez Şarkışla'ya tarama yapmak için geldiklerini aktaran Özdamar, KETEM tırında meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri testlerinin yapılabildiğini söyledi.