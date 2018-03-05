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Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erkan Şahin (33) yönetimindeki 50 UR 788 plakalı otomobil, Gazeteci Burak Erdoğmuş Caddesi'nde, Niyazi Turunç'un (33)...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:49
Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan Şahin (33) yönetimindeki 50 UR 788 plakalı otomobil, Gazeteci Burak Erdoğmuş Caddesi'nde, Niyazi Turunç'un (33) kullandığı 58 HG 505 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücülerden Şahin ile otomobilinde bulunan Arif Eryılmaz araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Eryılmaz, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
SivasŞarkışlaTrafik Kazası
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