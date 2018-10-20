Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre cenazeye katılmak üzere, Ağrı'dan Kayseri'ye giden Fesih Yalçın (47) yönetimindeki 65 DN 140 plakalı kapalı kasa kamyonet, Sivas-Kayseri karayolu Kayapınar köyü yakınlarında, Kuveytli Mutasem Zayed'in (42) kullandığı 34 BME 062 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Fesih ile kamyonette bulunan Hazal Yalçın (53) yaralandı.
Önce Şarkışla Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Hazal Yalçın daha sonra Sivas'a sevk edildi.
Kamyonette bulunan ve yara almadan kurtulan Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzdeydiler, aniden durdular, durunca çarptık." dedi.
Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.