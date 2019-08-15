Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İbrahim Kılıç (65) idaresindeki 58 ER 660 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Sivas karayolu 2. Etap TOKİ Kavşağı'nda,...

Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kılıç (65) idaresindeki 58 ER 660 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Sivas karayolu 2. Etap TOKİ Kavşağı'nda, Abdurrahman Aslan (69) idaresindeki 58 HK 524 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Kılıç, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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