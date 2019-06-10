Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Ayhan Atila Afacan yönetimindeki 58 HH 033 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde Selçuk Işık'ın (35) kullandığı...

Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ayhan Atila Afacan yönetimindeki 58 HH 033 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde Selçuk Işık'ın (35) kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Işık, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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