Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan Işık, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Ayhan Atila Afacan yönetimindeki 58 HH 033 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde Selçuk Işık'ın (35) kullandığı...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan Işık, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.