Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müftülük personeline "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi kapsamında, "terör" konulu seminer verildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından İlçe Müftülüğü konferans salonunda, din görevlilerine sinevizyon eşliğinde, "terörizm", "terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri", "terör saldırılarının hedefleri ve eylem tarzları" hakkında bilgiler aktarıldı.
Seminere, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Müftü Tayyıp Koçer ve din görevlileri katıldı.