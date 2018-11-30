Şarkışla'da sürücülere kış lastiği uyarısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, trafik ekipleri yaptıkları uygulamayla ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyarı yaptı.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Kayseri-Sivas kara yolu Şarkışla Sanayi Sitesi girişinde uygulama yaptı.

Ekipler uygulamada, rutin kontrollerin yanı sıra ticari olarak yolcu ve yük taşımacağılığı yapan araçlar için 1 Aralık'tan itibaren başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasına yönelik uyarılarda bulundu ve sürücülere içerisinde araçların kışlık bakımlar, kış lastiği, gizli buzlanmalara karşı bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ da uygulamaya katılarak, sürücülere "hayırlı yolculuklar" diledi.