Şarkışla’da soruşturma teknikleri kursu düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, soruşturma teknikleri kursu düzenlendi. Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kursa Şarkışla, Altınyayla ve Gemerek ilçelerinden Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul...