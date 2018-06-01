Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen "Sıfır Atık Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Akif Pektaş, öğrencilerde farkındalık oluşturmak için bu toplantının düzenlendiğini söyledi.

Geri dönüşümün önemine değinen Pektaş, "Bizim ekonomik anlamda geri dönüşümü mümkün olan varlıkları çöp olarak görmemizden dolayı, yıllara dayalı kaybımız milyar dolarlarla ifade ediliyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, atıkların çevreye ve insanlığa zararlarını anlatarak, "Her atık çöp değildir, dolayısıyla atıkları ayrıştırdığımız zaman ekonomik alanda çok ciddi girdiler elde edebiliriz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Yardımcısı Cihat Gündoğdu da projeye önem verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Projenin yaygınlaşması konusunda hepimize görev düşecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, projeyle ilgili bir sunum yapıldı.

Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Sağlık Müdürü Cihat Özdamar, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.