Şarkışla'da servis sürücüleri için eğitim semineri

SİVAS (AA) - Şarkışla i̇lçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğrenci servis aracı kullanan şoförler için seminer gerçekleştirildi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, konuşan Kaymakam Akif Pektaş, trafik kazalarıyla oluşan can ve mal kayıplarına dikkat çekti.

Pektaş, trafik terörünün önüne geçebilmek için eğitimli ve bilinçli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu noktada emniyet güçleri konuya ilişkin denetimlerini hassasiyetle devam ettirecektir." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de şoförlere hitaben "Sizler de öğrencilerimizin eğitiminde rol alarak onlara örnek teşkil etmektesiniz. Teşkil ettiğiniz iyi örneklerle öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir taşıma ortamında okula erişmelerini sağlamak hepimizin görevidir." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Kılıçkaya ise öğrenci taşıma işiyle ilgili teknik ve idari bilgileri anlattı.

Seminer sonunda, Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kurslara katılan ve başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları verildi.

Seminere, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik tim ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri ile servis sürücüleri katıldı.