Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Şehitleri Anma Haftası, Ahde Vefa” programı düzenledi.
Şarkışla Anadolu Lisesinin hazırladığı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okul müdürü Özgür Öztürk açılış konuşmasını yaptı.
Okulun müzik öğretmeni Seyhan Kılıç yönetimindeki öğrencilerden oluşan 70 kişilik koro ve saz ekibi çeşitli eserler seslendirdi.
Programa Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, okul müdürleri ve davetliler katıldı.