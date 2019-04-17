Şarkışla'da şehitler anısına sergi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehitler anısına düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Anadolu Lisesi bahçesinde top mermisi yerine maytabın kullanıldığı top atışının ardından Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Gündoğdu, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Okul Aile Birliği Başkanı Sinan Ceylan, serginin açılış kurdelesini kesti.

Sergiyi gezen Pektaş, okul idarecilerinden bilgi aldı.

Pektaş, "Şehitlik mertebesinin ne kadar yüce ne kadar ulvi olduğunu burada bulunan bu etkinlik alanına girdiğimizde bir kez daha yakından idrak ettik. Bu topraklar, kolay kolay bizlere vatan kılınmamış. Hakikaten şehitlerimize bu vatanı bize emanet eden insanlara çok fazla borcumuz var." dedi.

Okulun müdürü Özgür Öztürk de yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından oluşturdukları sergi hakkında bilgi vererek, serginin cuma gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağını, talepler doğrultusunda da bu sürenin uzatılacağını belirtti.