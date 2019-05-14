Şarkışla'da şehit ailelerine iftar programı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile köy ve mahalle muhtarları için iftar programı düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamlığı tarafından Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Akif Pektaş, bu toprakları şehitlerin ve gazilerin vatan kıldığını söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Pektaş, "Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, tıpkı ramazana kavuşturduğu gibi inşallah bayrama kavuşan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin." dedi.

Kaymakam Pektaş, programa katılanlara çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Kaymakam Adayı Yakup Papakel, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.







