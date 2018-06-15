Şarkışla'da Ramazan Bayramı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği programda, Kaymakam Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programına Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan, Tuğgeneral Cemal Balıkçı, daire amirleri, köy, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Pektaş ve Başkan Oğuz, bayramlaşmanın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Şarkışla Devlet Hastanesini de ziyaret etti.