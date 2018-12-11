Şarkışla'da polislere başarı belgesi verildi

SİVAS (AA) - Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Gemerek Kaymakamı ve Şarkışla Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Karakol Amiri Komiser Doğan Yıldırım, polis memurları Bünyamin Sarıalan, Rıza Gençer, Bedirhan Birge ve Mehmet Uluer'i makamında kabul etti.

Polislerle bir süre sohbet ederek eden Nayman, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Nayman, daha sonra emniyet personeline başarı belgelerini verdi.