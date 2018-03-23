Şarkışla'da ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı.

Hafta içi okullar arası yapılan yarışmaların finali Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yapılan yarışmada 18 sorudan 14'üne doğru cevap veren Mehmet Emin Tuna Ortaokulu öğrencileri 140 puanla birinci oldu. Anafartalar ve Sefil Selimi Ortaokulu ikinci, Kızılcakışla Fatih Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların öğrencilerine hediyelerini Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer ve Belediye Muhasebe İşleri Müdürü Atilla Dinç, verdi.

Yarışmada birinci olan Mehmet Emin Tuna Ortaokulu, Nisan'da Sivas’ta yapılacak yarışmada Şarkışla'yı temsil etmeye hak kazandı.