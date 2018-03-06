Şarkışla'da okuma yazma seferberliği

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede açılan okuma yazma kurslarını ziyaret etti.

Atatürk ve Milli Egemenlik İlkokullarında açılan okuma yazma kurslarını ziyaret eden Pektaş, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Okumanın yaşının olmadığını vurgulayan Pektaş, ilçede açılan 35 okuma yazma kursuna 298 kursiyerin katıldığını belirterek, "İlçemizde, okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmamasını hedefliyoruz. Kurslarımıza katılan bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum. İnşallah büyük bir başarı elde edeceğimizi ümit ediyorum." dedi.

Kaymakam Pektaş'a ziyaretleri sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir eşlik etti.