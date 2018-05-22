Şarkışla'da okuma yazma kursu ödül töreni

SİVAS (AA)- Şarkışla ilçesinde Okuma Yazma Seferberliği kapsamında başlatılan okuma yazma kursunda eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için ödül töreni düzenlendi.

Şarkışla, belde ve köylerinde açılan 34 kursa başvuran 385 kursiyerden okuma yazmaya geçen 229 kursiyer için Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Kaymakam Akif Pektaş, burada yaptığı konuşmada, okuma yazma seferberliğine ilçeden yoğun katılım olduğunu söyledi.

Vatandaşların kendisine sunulan imkanları iyi değerlendirdiğini aktaran Pektaş, "Kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından kursiyerler içerisinden belirlenen 5 kişi çeşitli ödüller için kuraya katıldı. Çekilişte Türkan Kossa umre, Destegül Parlak beyaz eşya, Fadime Kartal cumhuriyet altını, Esme Bıyık, yarım altın ve Hacer Valacık da çeyrek altın kazandı.

Törene, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ve daire amirleri katıldı.