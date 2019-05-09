Şarkışla'da okulların yıl sonu etkinliği

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde bazı okullarda yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu tarafından “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” açıldı. Açılan stantlarda öğrencilerin hazırladığı materyaller sergilendi.
Programa Kaymakam Adayı Yusuf Papaker, Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve okul müdürleri katıldı.
Öte yandan Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu öğrencileri yıl sonu gösterisi sundu.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrencilerin gösterileri beğeni topladı.
Programa, Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, Okul Müdürü Melike Duğan, öğretmenler ve veliler katıldı.