Şarkışla'da okul-sanayi işbirliği protokolü imzalandı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde öğrencilerin işletmelerin imkanlarından daha fazla yararlanması için işbirliği protokolü imzalandı.

Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul-sanayi i̇şbirliği protokolü kapsamında Kaymakam Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Esnaflar Odası Başkanı Hüseyin Himmetoğlu ve Okul Müdürü Mehmet Ali Köse arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında 12. sınıf öğrencileri, mesleki eğitimle ilgili alanlarda işletmelerden yararlanabilecek.

Pektaş, protokolün esnaflara ve Şarkışla'ya hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ise amaçlarının öğrencileri işletmelerin imkanlarından daha fazla yararlandırmak olduğunu aktararak, "İşletmelerde mesleki eğitim yapacak olan öğrenciler, üçte biri işletmeden, üçte ikisi de devletten olmak üzere toplam 421 lira ücret alacak. Haftada 3 gün işletmeye gidecek ve iş güvenliği sigortaları da yapılacak." ifadelerini kullandı.