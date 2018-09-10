Şarkışla'da okul güvenliği toplantısı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş başkanlığındaki toplantı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Pektaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okullarda alınacak güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

"Okul polisi" uygulaması kapsamında tüm okullarda sorumlu polis memurlarının olduğunu belirten Pektaş, yaşanacak sorunların bu polisler sayesinde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Okul pansiyonlarında güvenlik personelinin görev yapacağını da aktaran Pektaş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan ve okul müdürleri katıldı.