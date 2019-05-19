Şarkışla'da öksüz ve yetimler için iftar programı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde öksüz ve yetimler için iftar programı düzenlendi.

Şarkışla Belediyesi tarafından ilçedeki iftar sofrasında gerçekleştirilen iftar programında konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, özel misafirleri iftar sofrasında konuk etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Öksüz ve yetimlerin iftar sofrasına konuk olduğunu belirten Pektaş, "Ramazan ayı birlik, beraberlik, paylaşma ayı. Böyle güzel bir ortamda bu güzel kardeşlerimizi hatırlayan belediye başkanımıza ve ayrıca bu sofrada yemekleri ikram eden çok kıymetli hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise iftar sofrasında her gün 600 kişiye iftar verildiğini, buraya gelemeyen ailelerin yemeklerinin ise evlerine gönderildiğini ifade etti.

İftar sofrasında öksüz ve yetimleri misafir ettiklerini aktaran Oğuz, "Kardeşlerimize değişik hediyeler de takdim ettik. Tabii ki yetimler gülerse dünya güler sloganı etrafında birleştik. Bu yemekte katkısı bulunan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sende Gülümse Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Fevzi Polat da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, polisler ve vatandaşlar katıldı.