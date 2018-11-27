Şarkışla'da öğretmenler konser verdi

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde Sefil Selimi Ortaokulunda görevli farklı branşlardaki öğretmenler konser verdi.

İlçedeki Öğretmen evinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Akif Pektaş, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, düzenledikleri etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de öğretmenlerin geleceğe şekil verdiğini ifade ederek, "Milletlerin hayatlarını devam ettirmesinde, kalkınmasında ve geleceğe umutla bakılmasında, hayati öneme sahip siz değerli öğretmenlerimiz aslında yılın sadece bir günü değil, sürekli hatırlanmalı ve hak ettikleri değer ve saygıyı sürekli görmelidir." diye konuştu.

Programda mahalli sanatçı Ercan Yerlikaya ile 32 saat çalışan Sefil Selimi Ortaokulundaki 6 öğretmen mini bir konser verdi.

Saz çalmasını da yeni öğrenen, Alper Kargıcı, Yusuf Kaya, Sinan Ziya, Mustafa Yıldız, Mustafa Birinci ve Rahman Can isimli öğretmenler, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in "uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Öğretmenler ayrıca "Ötme Bülbül", "Han Duvarları", "Ben Hep Seni Düşünürüm" adlı eserleri de seslendirdi.

Etkinliğe Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Pınar, Hakim Tuğçe Pektaş, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve öğretmenler katıldı.