Şarkışla'da öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçe merkezi ve köylerde öğrenim gören 3. sınıf öğrenciler sportif yetenek taramasından geçirildi.

60. Yıl Spor Salonunda gerçekleştirilen yetenek taramasında uzman antrenörler eşliğinde, öğrencilerin 20 metre sürat koşusu, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, el kavrama kuvveti, dikey sıçrama, adım genişliği ve hızları gibi çeşitli özellikleri ölçülerek kayıt altına alındı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Ayçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şarkışla'da bu yıl yetenek taramasının ikincisinin yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin eğitim ve kabiliyetlerine göre spor branşlarına yönlendirilmesi ve yetiştirilmelerini amaçladıklarını aktaran Ayçiçek, "Yetenekleri keşfedilen öğrenciler spor eğitimlerini 60. Yıl Spor Salonunda okul dersleri dışında alacak ve öğrencilerin gelişimi takip edilecek. Bu gün burada 502 öğrencimizin yetenekleri test edildi. Seçilen öğrencimizden eğitim öğretimine köyde devam ediyorsa onların buraya taşınmasında da servis düzenleyerek onları getirip götüreceğiz." diye konuştu.