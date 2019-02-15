Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde, ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut tarafından "namazla diriliş" adlı konferans verildi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde İmam Hatipliler Derneğince organize edilen konferans, Büyük Cami imamı İsmail Yıldırım'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bulut, buradaki konuşmasında namazın bir aşk olduğunu ve Allah ile bağlantı kurulacak en güzel ibadet olduğunu söyledi.

Namaz ile suç arasında ters orantı olduğunun istatistiklerle sabit olduğunu belirten Bulut, "Namaz şükrün bir sebebi ve cennete ulaşmanın en kestirme, en kolay yoludur. Eğitimciler özellikle de anne ve babalar olarak çocuklarımıza namazı sevdirerek ve kılarak örnek olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Konferansa Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.