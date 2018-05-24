Şarkışla’da "Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak" paneli

SİVAS (AA) - Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şarkışla Müftülüğü işbirliğinde "Kudüs'ü Anlamak ve Anlatmak" konulu panel düzenlendi.Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde, lise öğrencilerine yönelik...