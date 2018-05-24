Şarkışla’da

SİVAS (AA) - Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şarkışla Müftülüğü işbirliğinde "Kudüs'ü Anlamak ve Anlatmak" konulu panel düzenlendi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde, lise öğrencilerine yönelik panele Şarkışla Müftülüğü Murakıbı Keleş Şahin, Müezzin-Kayyım Muhsin Kara, imam hatip meslek dersleri öğretmeni İsmail Arslan, konuşmacı olarak katıldı.
Konuşmacılar, Kudüs'ün dinler tarihindeki yeri ve önemi konularında bilgi verdi.
Panelin sonunda Kaymakam Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ev İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, konuşmacılara plaket verildi.