Şarkışla'da kavga: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde çıkan sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, K.Y. (40) ile Ali Ayata (52) ve Elif Yıldırım (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ali Ayata ve Elif Yıldırım, K.Y'nin sopa darbeleriyle yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kayseri’nin Akkışla ilçesine bağlı Gömürgen köyünden Sivrialan'a gelerek yaklaşık bin büyükbaş hayvanın çobanlıklarını yaptıklarını söyleyen Ali Ayata, kendisi gibi çobanlık yapan K.Y'nin elinde sopayla defalarca başına vurduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.