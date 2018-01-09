Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde, Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan "Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kaymakam Akif Pektaş, projenin amacının, öğrencilerin, velilerin yüzünün gülmesi olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç de projenin tanıtım sunumunu yaptı.

Bilgiç, projenin Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitimde kalitenin yükseltilmesi, öğrenci öğretmen ve yönetici iş birliğinin artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla hazırlandığını aktardı.

Projede meclis başkanının öğrenci olduğunu dile getiren Bilgiç, başkanın yardımcıları arasında Kaymakam Pektaş’ın da olduğunu belirtti.

Bilgiç, projenin bu yıl ve gelecek eğitim öğretim yılını kapsayacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Cihat Gündoğdu, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, okul ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğretmen, öğrenciler ve okul aile birliği başkanları da katıldı.