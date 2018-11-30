Şarkışla'da istihdam teşvikleri anlatıldı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde düzenlenen toplantıyla iş adamlarına istihdam teşvikleri anlatıldı.

Şarkışla Esnaflar ve Sanatkarlar Odası ile Sivas İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle "istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması" konulu toplantı düzenlendi.

Şarkışla Belediyesi Seyfettin Soysal Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, iş ve meslek danışmanları Merve Coşkun ve Fatih Boyraz, katılımcılara istihdam teşvikleri ve iş başı eğitim programları konusunda bilgi verdi.

Toplantıya, İŞKUR Şube Müdürü Ömür Ungan ile Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Himmetoğlu da katıldı.