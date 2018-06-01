Şarkışla'da işbirliği protokolü imzalandı

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamlığı, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Lisesi ile Şarkışla Devlet Hastanesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Şarkışla Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Lisesi bünyesinde yeni açılacak Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Hasta Bakım Dalı ile ilgili protokol, Kaymakamlık makamında imzalandı.

Kaymakam Akif Pektaş, ilk etapta 30 öğrenciyle eğitim öğretime başlayacağı belirtilen Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri alanının hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninde Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Şarkışla Devlet Hastanesi Mali ve İdari İşler Müdürü Özcan Uzundal ve Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Süleyman Sipahi yer aldı.