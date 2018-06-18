Şarkışla’da 'İmar Barışı' bilgilendirme toplantısı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Şarkışla Belediye Başkanı Yardımcısı Cihat Gündoğdu, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sivas İmar Planlama Şube Müdürü Gazi Çetin, hayata geçirilen bu proje ile imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözüleceğini belirtti. Çetin, vatandaşların devlete ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak için imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.