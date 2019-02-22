Şarkışla'da hayat boyu öğrenme toplantısı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde, Kaymakam Akif Pektaş başkanlığında, "Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Pektaş, vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarından talepleri doğrultusunda birçok kursun açılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Pektaş, açılan kurslarda kursiyerlerin yaptığı ürünlerin ekonomiye kazandırılması için satışa sunulacağını belirtti.

Şarkışla'da en çok yüzme havuzu ve yüzme kursuna talep olduğunu dile getiren Pektaş, "2019 yılı içerisinde havuzla ilgili ihale işlemleri sona erecek ve 2 yıllık zaman zarfında da Şarkışla ilçemiz güzide bir yüzme havuzuna kavuşacak." dedi.

Toplantı sonunda sıfır atık projesine destek olmak amacıyla katılımcılara bez torba dağıtıldı.

Toplantıya kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.



Pektaş ve Oğuz, toplantının ardından Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere bez torba dağıttı.







