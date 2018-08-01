Şarkışla'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualarla uğurlandı.

Hacı adayları için Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, burada yaptığı konuşmada, kutsal topraklara gidecek adayların heyecanını çok iyi anladıklarını ve o heyecanı kendilerinin de hissettiklerini belirtti.

Kaymakam Pektaş, hacı adaylarından devletin birliği ve beraberliği için dua etmelerini isteyerek, iyi yolculuklar diledi.

Müftü Vekili Keleş Şahin'in yaptığı duanın ardından Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde akşam namazını kılan hacı adayları cami çıkışında cemaatle vedalaşarak helallik istedi.

Adaylar daha sonra yola çıktı.



