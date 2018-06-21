Şarkışla'da ekili araziler selden zarar gördü

SİVAS (AA) - Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel ekili arazilere zarar verdi.
İlçede etkili olan sağanağın ardından Yıldırım Mahallesi'nden geçen Acısu Dere'sinin taşması sonucu bölgede bulunan ekili tarım arazileri zarar gördü.
Bölgede tarlası bulunan çiftçilerden Süleyman Uzundağ, arkadaşlarının kendisini araması sonucu tarlasına geldiğini ve pancar ekili arazisinin sular altında kaldığını söyledi.
İş makinesi bulunan bir arkadaşından ve belediyeden yardım istediğini belirten Uzundağ, "İş makinesi yardımıyla su kanalını genişletmeye çalıştık, ekili arazim büyük zarar gördü." dedi.