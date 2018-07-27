Şarkışla'da ebru kursu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ebru kursu açıldı.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen ebru kursunu ziyaret etti. Yaşları 7 ile 45 arasında değişen kursiyerler ile sohbet eden Pektaş, "Çocuklarımızın boş zamanlarını bu şekilde değerlendirmeleri bizleri sevindiriyor. Burada emek veren kurs öğretmenlerimize ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ise ziyaretinden dolayı Pektaş'a teşekkür ederek, kurslar hakkında bilgi verdi.

Aydemir, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kurs verdiklerini belirterek, ebru kursuna 45 kursiyerin katıldığını söyledi.

Ziyarete, Şarkışla Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Kalkan ve Fehmi Kılıçkaya da katıldı.