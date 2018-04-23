Şarkışla'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

SİVAS (AA) - Şarkışla Belediyesi tarafından düzenlenen, "Bahar Futbol Turnuvası" sona erdi. İlçe belediyesi tarafından 2 Nisan'da başlayan, "Bahar Futbol Turnuvası" Yıldırım ve Sağır mahalleleri arısında oynanan...