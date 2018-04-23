Şarkışla'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

SİVAS (AA) - Şarkışla Belediyesi tarafından düzenlenen, "Bahar Futbol Turnuvası" sona erdi.
İlçe belediyesi tarafından 2 Nisan'da başlayan, "Bahar Futbol Turnuvası" Yıldırım ve Sağır mahalleleri arısında oynanan final maçıyla son buldu.
Final maçında Yıldırım Mahallesi'ni 7-6 yenen Sağır Mahallesi şampiyon oldu.
Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti.
Sona eren turnuva sonunda dereceye giren takımların kupaları Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Öksüm verdi.